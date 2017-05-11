母親節帶媽咪來「富基魚市」品海鮮、看美麗白沙灣

富基魚市帽簷彩繪新風帽。（新北市漁業處提供）

陪親愛的媽咪出遊走走吧！春雨過後的五月，氣候宜人，適合全家到戶外走走活動！恰逢溫馨的母親節即將來臨，想好如何慰勞媽媽們一整年的辛勞，一同歡慶母親節了嗎?!新北市政府農業局歡迎大家帶著最親愛的媽咪與全家人來富基魚市，一邊享用美食，大口滿足後，還能到周邊的白沙灣、富貴角燈塔等更是遠近馳名的好去處，一邊享受幸福的天倫之樂！

遊客熱鬧逛魚市。（新北市漁業處提供）

農業局表示，富基魚市是全國知名的觀光魚市，提供各式各樣「活跳跳」的優質海鮮，除了可以滿足饕客們的味蕾享受外，其中海鮮的營養價值更是令人驚喜，不僅富含不飽和脂肪酸、牛磺酸、葉酸等成分，而且海水魚類等海鮮，都富含鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、磷、鋅等礦物質，蛋白質的含量也相當豐富，容易為人體所吸收，營養價值極為豐富，很適合慰勞媽媽們一年的辛勞。

澎派海鮮料理。（新北市漁業處提供）

而且13及14日富基魚市的餐廳也特別提供優惠，只要在餐廳用餐消費滿500元，就送一盤時蔬，魚市餐廳也各自精心規劃消費滿額活動，要與民眾同歡；此外，魚市的部分攤商，也特別準備了康乃馨，只要在該攤商消費，就會送給媽媽們康乃馨，要和媽媽們一同歡渡母親節。

富基魚市軟絲最對時。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，富基魚市的海鮮不僅新鮮美味，周邊的白沙灣、富貴角燈塔等更是遠近馳名的好去處，歡迎民眾闔家在春暖花開的母親節假期來富基走走散心，同時來一段美食饗宴之旅，沉浸在這北海岸的美好風光。同時，也請與我們一起守護環境的清潔，不隨意棄置垃圾及破壞大自然，讓美景長存。

(中時電子報)