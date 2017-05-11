楊冪拿國際影后 遭嗆「丟誰的臉？」

楊冪拿了休士頓國際影展影后獎，卻引來質疑。（圖／取自微博）

大陸女星楊冪最近主演的《逆時營救》在休士頓國際電影節上拿了最佳女主角，這個得「國際影后」獎的訊息，被導演李楊轉發後，他也留言「拿這國際影后，丟誰的臉？」被質疑是在批楊冪。

楊冪因為拿了第50屆休斯頓國際電影節最佳女演員獎，本該是喜訊一樁，沒想到導演李楊卻轉發一篇文章，文章名為「楊冪拿這種國際影后，丟誰的臉？」讓不少網友質疑導演是在酸楊冪演技。

不過事後李楊導演強調自己只是轉發文章，更說「我在這裡沒有針對任何演員進行評論和批評。看清楚了，我只是轉發。難道轉發也是罪過嗎？你們的偶像演技好壞自有公論，不用我說。」還強調「中國影視界弄虛作假的現象（不針對任何人）只會傷害中國電影和電影人。你們的攻擊謾駡絲毫傷害不了我。只能適得其反。」言論相當霸氣。

(中時電子報)