引擎製造出問題 波音暫停測試新機
美國飛機製造商波音(Boeing)暫停試飛其新飛機─波音737 MAX，因為其引擎中一個關鍵的零件在製造上出現潛在問題。
根據美聯社(AP)報導，波音仍打算在本月底交付首架波音737 MAX飛機，目前也沒有停止製造，但這個消息一度使得該公司股價下跌將近3%，最後回升到1.3%的跌幅。
這個問題來自引擎製造商CFM International的一個供應商，並且和其製造的渦輪引擎圓盤(disc)有關，波音說在其超過2,000個小時的測試中，這個圓盤並沒有出現任何問題。
這架波音737 MAX跟該公司最受歡迎的商用機種737比起來更省油，馬來西亞的馬印航空(Malindo Air)預計將在幾天後獲得首架波音737 MAX，並且在7月正式啟用。美國西南航空(Southwest Airlines)也預計將在今年秋天，開始使用這個機種載客。
這家CFM International公司是通用電氣(General Electric)和法國火箭航空公司賽峰(Safran)的合資公司，通用電氣發言人不願公布這家供應商的名字，只表示通用和賽峰將會和該供應商一同試著解決問題，同時也會找其他供應商以確保能準時交貨。
分析師認為這個問題並不嚴重，波音預計將準時在月底交機，而且這似乎是個製造問題而不是設計瑕疵。
波音已經接了超過3,700架波音737 Max的訂單，雖然一架價格高達1.12億美元到1.19美元，但航空公司通常都能獲得大折扣。
(中時電子報)
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