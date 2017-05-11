櫻桃小丸子30週年紀念路跑》活動倒數30天！ 6月10日與您不見不散相約夢時代！

請務必身穿高雄款限定T恤與攜帶專屬號碼布。(時藝多媒體提供)

今夏最受歡迎FUN RUN 櫻桃小丸子30週年紀念路跑，開跑時間正式進入倒數30天！不知道丸粉們準備好了沒？ 2017年6月10日讓我們和櫻桃小丸子與同學們一起HIGH翻夢時代！

6月正值夏季，跑者們一定要記得補充水分，做足萬全防曬措施！避免中暑現象發生！主辦單位再次呼籲，活動當日請跑者們務必穿上高雄站限定款T恤以及攜帶專屬號碼布才能參賽！賽後僅憑號碼布才能領取完賽證明、完賽獎牌與完賽禮！若有更新訊息請密切注意「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」粉絲專頁。

請務必身穿高雄款限定T恤與攜帶專屬號碼布。(時藝多媒體提供)

路跑時間：2017年6月10日 星期六

路跑地點：高雄夢時代 時代廣場

臉書粉絲團：櫻桃小丸子30週年紀念路跑

(中時電子報)