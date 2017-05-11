立院審前瞻 藍綠再爆全武行
立法院經濟聯席委員為今繼續審查《前瞻基礎建設特別條例》，藍綠兩軍再度爆發激烈推擠衝突，民進黨團以人牆護衛主席台，國民黨團則不斷高喊「時程減半，八年改四年」、「項目修正，廣納建言」；會議主席、綠委高志鵬上台開會，先確認會議人數、議事錄，並宣讀條文，準備逐條討論，但因朝野推擠強烈，條文只處理至第一條就宣布休息協商。
民進黨團一早就搶占主席台，部署戰鬥位置；因電子及攝影記者為了搶拍畫面，一見衝突畫面，就蜂擁而上，導致會議現場混亂，今日黨團也特別與記者溝通，維持台前清空，以利會議進行。
國民黨團本次又出新招，除了哨子、汽笛喇叭干擾議事外，又向主席台撒麵粉，不少綠委、媒體都「灰頭土臉」。總召廖國棟表示，這是最無傷的一種工具，要抗議召委主持議事不公，才會用白麵粉「讓大家清醒」，好好主持議事。
過程中，在條文宣讀結束後，高志鵬請立委登記發言，但因場面混亂，無法正常進行，於是議事一路推進，而藍委不斷高喊有異議，並提出散會動議，但因綠委人牆阻擋下，會議主席無法處理。最後，高先裁示休息協商，藍綠暫時休兵。
(中時)
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