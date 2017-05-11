WHA無關國人健康？　陳時中：缺席恐出現「防疫缺口」

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

儘管網路報名時間已過，我國至今仍未收到世界衛生大會WHA邀請函，但國台辦卻宣稱「台灣參加WHA和台灣民眾健康問題，是兩回事」。衛福部長陳時中今嚴肅回應，相關資料固然可以在網路上取得，但與會是為了「直接接觸」和獲得「即時訊息」，否則一旦全球出現流感大流行，我國恐成為防疫缺口。

第70屆WHA將在本月22日於瑞士日內瓦舉行，我國至今尚未收到邀請函，創下史上最遲紀錄。陳時中今表示，與會最主要的目的，在於和全世界取得最直接的接觸，以及獲得最即時的訊息，這些絕非透過網路、下載資料可取代，其重要性和國人健康息息相關，並非如國台辦口中的「參加WHA和台灣民眾健康無關」。

陳時中強調，以H7N9為例，我國在今年2月4日獲得確診通報，9天後便培養出病毒，同月16日就將數據上傳到全球資訊網，「顯示我國對全球防疫的貢獻，以及在防疫上的能力」，然而，一旦腳色互換，像是如果全球爆發疾病大流行，我國卻無法在第一時間做足準備、因應，而是被動的等待通報，勢必會出大事「疫情不會等人，晚一天、一小時、甚至一分鐘，都可能因此成為防疫缺口」。

陳時中補充，參加WHA的另一個目的，是為了充分參與WHO各項專業技術性會議，但面對各項會議，我國仍會受到中國大陸各種的技術性干擾，導致會議前、會議中，常常無法取得完整資料，也將影響我國在全球防疫中的角色。

(中時)