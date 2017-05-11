出磺坑石油產業遺產交流 26日苗栗辦講座

為強化出磺坑石油文化景觀在台灣及全球石油發展的重要性，縣府預定本月26日舉辦「出磺坑台灣石油產業遺產國際交流講座」，邀集日本產業遺產保存相關政府機構、計畫執行、研究學者等產官學不同領域之專業者來台進行交流，報名至15日截止。

講座於26日在台灣中油股份有限公司探採大樓2樓會議室A舉行，即日起至15日止採線上報名，預計錄取80名，報名網址請參閱中原大學建築學網站，期藉此提升台灣石油產業於世界文化遺產之能見度與世界文史工作接軌。

出磺坑石油開發最早可追溯至1887年，台灣巡撫劉銘傳於出磺坑設立官辦的煤油局、1895年被日本海軍省指定為「海軍預備油田」，之後歷經淺野總一郎、大倉喜八郎、日本寶田石油公司、日本石油公司等私人企業探勘開採。

戰後，中油公司用心經營此區域，設立「台灣油礦陳列館」，陳列展示早期文獻、專用器材、古老器具、老照片，呈現測勘、鑽井、生產採收、海域探勘、油氣處理作業流程。出磺坑於2007年登錄為苗栗縣第一個文化景觀。

此次講座出席學者分別為日本新潟市歷史文化課入江清次副參事、MANU都市建築研究所三浦卓也研究員、日本產業考古學會伊東孝會長等三位。期待能激發文史保存的熱情，讓更多人了解保存和活化的重要性。

(中時)