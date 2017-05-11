都市農耕新亮點！新北市圖樹林分館屋頂打造可食地景

新北市立圖書館樹林分館的閒置頂樓平臺空間種菜種果，營造出一片可以吃的美麗風景。（新北市景觀處提供）

來圖書館看書也別忘了來樓頂看看！綠色植物正對你招招手！新北市政府為創造城市中的友善生活環境，活化都市景觀，積極推動「可食地景(Edible Landscaping)」，3月起與樹林社區大學共同合作，於新北市立圖書館樹林分館的閒置頂樓平臺空間種菜種果，營造出一片可以吃的美麗風景，參與的社大夥伴們也將這努力的建置成果，做為新北市可食地景的推廣、教育及學習的基地！

新北市政府於都市中推動兼具多重效益的可食地景，此次的改造行動是利用位於樹林區市圖分館的頂樓空間，加以規劃設計成為都會區屋頂平臺的新亮點。本計畫的推動結合景觀處、樹林社區大學及市圖樹林分館三方合作。

透過為期4週的實作體驗，採用生活中常見的木棧板、木板，並結合不織布、土壤介質等，組裝成為50個可移動式的屋頂菜箱，並呈現出高低錯落的可食景觀，另外為便於年長者種植維護，也設計出部分符合身體高度的種植空間，由於屋頂可食地景的建置，可降低下方圖書館空調費用，有節能減碳功效，對於社區參與自身環境周遭的品質改善工作，及民眾間互動情誼提升，也都具有顯著的效益！

樹林社區大學主任秘書蕭如珍表示：「這一次的都市閒置空間改造行動，為生活在大都會區的我們做了一次很好的示範，原來生活環境綠化不只有常見的種花種草，『種菜、種果』也是一個很好的選擇方向，成為友善農作體驗的教育基地，後續社區大學的都市農耕相關課程也會在此展開，再讓學員種植。」。

新北市農業局長李玟表示，透過可食地景的推動，讓更多空間能夠有效的利用，可有效提升城市中視覺美感及居民的主觀感受，並藉可食地景更進一步呈現社區參與、食農教育及環境教育等內在價值。

(中時電子報)