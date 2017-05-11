林園文中6預定地佔地39年 陳菊允諾再檢討
高雄林園區文中6國中預定地，從高雄縣時代保留，至今未徵收，拖39年仍沒開闢，龔厝里鄉親11日在議員王耀裕帶領下，在議會旁聽席舉牌抗議，怒斥市府強行佔地；市長陳菊當場要求教育局、地政局、都發局檢討，重新評估設校需求。
王耀裕指出，文中6國中預定地，長達39年沒有開闢計畫，應將土地解編歸還於民，以利土地活化利用，當地龔厝里鄉親則在議會旁聽席舉牌「鴨霸！請還地於民」、「強行霸佔，無視人民財產」。
王耀裕說，3.13公頃的文中6預定地，位於陸戰隊靶場、墳墓區、軍營，周邊3個里僅1萬多居民，設校必要性令人質疑，但都委會通盤檢討仍不同意解編，居民怒斥，若真要設校，市府應趕快徵收，而非推說以後有可能設校。
市長陳菊答詢表示，文中6的爭議從1878年、高雄縣時代持續至今，如今面對少子化趨勢，她已要求都發局、地政局、教育局邀集專家成立小組，對包括文中6在內的高雄市其他未處理的學校預定用地通盤檢討。
她強調，文中6用地從高雄縣時代到現在皆未妥善處理，市府深知龔厝里鄉親30多年來的困境，如今林園慢慢在發展，跨局處的小組會盡快討論，重新檢討文中6設校可能性、實際需要的用地大小，儘速提出具體方案向鄉親報告。
(中時)
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