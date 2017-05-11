國軍體測女性BMI不可逾26 國防部：非歧視

國防部發言人陳中吉表示，BMI規定並非歧視。（劉宗龍攝）

媒體報導，國軍體測新規定，女性BMI（Body Mass Index，簡稱BMI。身高體重指數，又稱身體質量指數）不准超過26，遭質疑兩性不平等。國防部發言人陳中吉11日在立法院受訪表示，並非歧視，是在運動醫學上做過審慎評估，都是基於安全，保障官兵身體健康。

(中時)