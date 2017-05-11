稱友吸毒求警幫忙 婦反被查獲毒品

警方在劉姓女子的機車置物箱內查獲毒品與吸食器。(翻攝照片)

台中市劉姓女子深夜獨自騎機車到烏日警分局五光派出所，表示有要事請求警方協助，但她言談間神情怪異、言詞反覆，員警心感疑惑，詢問「你是不是吸毒？」未料，劉女立即坦承吸食毒品，警方並在她機車置物箱內查獲安非他命毒品、吸食器，被移送法辦。

劉女(43歲)晚間11點多獨自到派出所，表示發現她的好友吸毒，想請員警幫忙拉回好友。五光派出所長梁兆瑋說，劉女說話語焉不詳且顛三倒四，經查她有吸毒前科，詢問她「最近還有沒有吸毒？」沒想到劉女爽快承認，獲得她同意查看機車置物箱，果然查獲毒品，偵訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)