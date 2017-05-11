NBA》連3年決賽上演勇騎戰 布萊恩：注定！

布萊恩認為連3年總決賽上演勇士遭遇騎士戲碼，已經是注定的事情了。(美聯社資料照)

隨著勇士與騎士都在前兩輪拿下8勝0敗挺進分區決賽，不少人認為連3年在總冠軍賽上演勇士與騎士對決，會對NBA產生不利影響，「小飛俠」布萊恩卻不這麼想，甚至說：「就因這是注定的事情，所以就是壞事嗎？」

「為什麼勇士再跟騎士爭冠，會對籃球沒好處？這根本毫無道理，像是我每天早上都會醒來，這是一件壞事嗎？我可不這麼認為。」看來布萊恩不僅很想看到勇士連3年跟騎士爭冠，更早就提前預告今年總冠軍賽戲碼了。

或許這對還在爭搶分區決賽門票的馬刺、火箭、塞爾提克與巫師4隊不太尊重，可是勇士與騎士在今年季後賽表現太過強勢，幾乎不給對手任何機會，連3年在總冠軍賽上演勇騎對決，看來也很合乎常理，就看球迷買不買單了。

聽到布萊恩的說法，騎士總教練泰隆盧也在11日表達認同，「這是個問題嗎？我不認為，以前球迷都想看到湖人與塞爾提克爭冠，現在我想不少球迷想看騎士與勇士打總冠軍賽，因為這兩支球隊正在打出最棒的籃球。」

泰隆盧說：「我不明白這為何會成一個問題，去年幾場總決賽創下歷史最佳收視率，今年隨著勇士找來杜蘭特與他們的比賽方式，還有我們的比賽方式，我想收視率會更高。」騎士今年季後賽場均勝分9.6分，勇士則是16.5分。

(中時電子報)