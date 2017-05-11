第一花園公墓保證金退還程序遭疑 中市生管處：無違法
台中市議員張立傑在議會民政業務質詢中，關心第一花園公墓退還履約保證金給標案廠商的程序正當性問題。台中市生命禮儀管理處表示，廠商要求領取現金的公文與契約書印章相符，退款流程符合契約規定，沒有違法情形，若事後發現廠商文書涉及偽造，將主動移送檢調處理。
台中市議會定期會民政部門業務質詢時，無黨聯盟召集人、市議員張立傑質疑，台中市生命禮儀管理所「台中市第一花園公墓勞務服務」標案，有涉及違失之嫌，退還廠商履約保證金竟然匯到公務員帳戶，要求市府提出說明，不排除將資料送檢調單位徹查法辦。
生命禮儀管理處表示，依據《105年台中市第一花園公墓勞務服務》採購案契約書第11條第9款規定，「保證金之發還，依下列原則處理：一、以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還」。
得標廠商森洋有限公司已於105年12月底履約完成，並發函要求市府現金退還履約保證金，經生管處審核來函資料、委託書及契約規定，今年4月完成現金退還作業。
生管處說明，廠商來函要求領取現金相關公文與契約書印章相符，退還款項流程完全符合契約規定，沒有違法情事，至於該處對廠商需求所採行的退款方式，也會檢討改進，若後續有發現廠商文書涉及偽造，將主動移送檢調機關調查。
(中時)
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