司改國是會議小英震怒 綠委封殺司法院預算

立法院司法及法制委員會原定今天下午審查106年度司法院預算解凍案，但是民進黨召委蔡易餘認為，司改國是會議貿然決議終審法官由總統圈選後任命，不僅未知會蔡總統，也未知會立院民進黨團，「陷我們總統於不義」，蔡易餘當場裁示下午不處理解凍案，「什麼時候解凍等司法院在這件事要怎麼收尾。」

蔡易餘表示，司改國是會議最近的表現可說是非常荒唐，尤其在終審法官由總統圈選後任命這件事上，事先沒跟總統知會，也沒跟立院知會，等於整個民進黨團都不知道要推這事情，這是可能要修憲的議題，卻在沒有支會任何人的情況下貿然在司改國是會議提出來表決通過。

蔡易餘表示，這等於是「限我們總統於不義」，因此下午解凍案就不開了，什麼時候解凍，就等司法院在這件事要怎麼收尾。

(中時)