力勤農產檢舉人再轟中市府 打草驚蛇放過「凍貨」

台中市長林佳龍針對力勤農產販售過期肉品事件發文。(爆料公社)

台中市知名進口肉品業者「力勤農產公司」被爆販售逾期肉品，台中衛生局被批瞞了9天才公布稽查結果，僅針對查獲業者貯存、販售逾期大腸頭、雞腿事證開罰600萬元。具名檢舉人陳雅少再度砲轟中市府有意放縱，將業者停損點設在查封的貨，沒有要追更大量已賣出的貨，且不先根據他手上證據稽查，導致「打草驚蛇」，完全放過業者外頭倉庫的大量「凍貨」。

力勤農產遭前員工陳雅少於21日具名檢舉，但台中市衛生局開記者會表示，是4月26日接獲檢舉指稱力勤農產販售逾期肉品，隨即到位於清水區力勤農產公司稽查，當場發現沒有標示、剪標、逾期達15608.4公斤的可疑肉品，但由於核對進出口單沒有發現有逾期肉品流出市面；因而依行政程序函請業主到案說明。

陳雅少再度於「爆料公社」發文，並貼出台中市長林佳龍的臉書截圖，他質疑21日他檢舉沒事， 竟冒出26日又有人檢舉。他說，這麼巧?馬上有人跟著攔糊，是不是要演一齣戲叫「置之死地而後生」?是不是業者知道有人檢舉，找個自己人跟著檢舉瓜分檢舉獎金?

陳雅少並質問台中市衛生局的做法，為何不是先找他拿手上的物證查封業者外面凍庫的貨，而是直接稽查「打草驚蛇」，等同告訴業者外頭過期貨快跑，完全放過業者外頭倉庫的「凍貨」，讓他一個冒生命檢舉的人看不下去。

陳雅少表示為了爆料此事墓碑都扛背上了，台中市還麻木不仁?他再砲轟中市府業者已經販售的產品為什麼不追？收到原料加工後的產品，跑哪兒去了怎不追？過期就算2年，製成食品上架，製造日期重新打過，擺在架上又再放個幾個月。到底百姓吃過期產品多久了？

陳雅少質問與立委洪慈庸新婚燕爾的台中市新聞局長卓冠廷「您結婚了也會有家庭，您要留怎樣的台灣給兒女？」這種食安事件這樣辦？台中市政府要這樣交代了嗎?他說「頂新集團政府不敢動，我們都認了！這種鄉下地方的土霸主，也不敢罰到倒閉⋯」

陳雅少說檢舉時特別告知中市府手上有什麼證據，跟他聯絡以後再去查。但現在好了，業者外面用不同公司名租的凍庫裡過期的貨早被移走了。光他搜證業者已賣出的，都比市府查封的多。只能說公務單位，該快不快、做事不夠謹慎。

最後，貼出此則砲轟中市府貼文的「爆料公社」小編也發出「不自殺聲明」，要網友在看完此聲明之後，近期或將來發現帳號不再上線，幫他討回公道。

網友也紛紛留言「擋人財路？結婚、選舉都是要錢的」、「衛生局的作為很明顯了，檢調呢！求你們了為自己家園做點事吧！」、「就是先裝瞎…慢半拍…找關係…沒關係…大化小…小化無…0傷害，這是SOP標準台灣鬼島的作業程序」、「阿龍表示，幸福城市不容你嘴」、「區區600萬能幹嘛？無良商才不在乎這丁點碎銀」、「可以每天都到爆料簽到嗎? 讓我們知道爆料人還沒被自殺!」

「想當初餿油事件，還是南部的老農民，上來台中的國民黨縣市告發，現在民進黨執政，已經沒有任何的阻礙了」、「已經設好底線在600萬啦！是要騙誰啊，這營業規模⋯看來後台真的很硬，林市長下任就別選了吧」、「業者不到案就不能裁罰?那業者永遠不到案不就永遠不用裁罰?行政怠惰還好意思拿這種鳥理由來搪塞。」、「黑心食品不是最重可以罰到億嗎？區區六百萬，是賺的零頭吧?」

(中時電子報)