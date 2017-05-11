加卑詩省議會大選 3名台裔女將勝出

加拿大西部卑詩省議會大選，3名台裔女將勝出：（由左至右）康安禮、陳葦蓁和馬博文。（圖/加拿大新民主黨官網）

據加拿大廣播公司（CBC Canada）報導，昨日方才落幕的西部卑詩省（British Columbia）議會大選，5名出馬角逐席次的台裔女將中，有3位順利當選，分別是：代表本拿比市（Burnaby）鹿湖區康安禮（Anne Kang）、本拿比市洛歇區陳葦蓁（Katrina Chen）及北溫哥華蘭斯代爾選區馬博文（Bowinn Ma）。其中康安禮更面對同為華裔的強敵、來自大陸陝西的王小寶競爭，最終靠著3屆議員的經歷成功勝出。本次大選，自由黨（Liberal Party of Canada）最終以43席勉強維持執政，3名女將所屬的新民主黨（New Democratic Party）則拿下41席，成為最大反對黨；而綠黨則拿下3席，成為未來卑詩省議會的關鍵少數。

這3名當選的女議員中，康安禮是一名擁有特教執照的音樂老師，也是兩個孩子的母親，也讓她在議員生涯中，以環境、青少年教育、新移民和社會穩定議題為主打，獲得不少選民支持；原是小小留學生的陳葦蓁，擁有西門菲莎大學（Simon Fraser University）政治學學士，目前也是一個孩子的母親，專攻領域和康安禮很像，也是青少年教育和新移民，她與當地台灣社群互動相當密切，過去曾是我方駐加代表處的義工；至於馬博文，專攻人權和社會議題，不僅是名工程師，也是溫哥華機場（Vancouver International Airport）的營運經理，過去還曾是加拿大皇家陸軍（Canadian Armed Regular Forces）駐育空地區（Yukon）的地理探測人員。

本次選舉競爭激烈，總參選人數多達371名，其中廣義的華裔候選人就有24名，其中有7人順利當選，然而2名未能勝出的台裔女將，則分別是代表自由黨的林欣呈（Conny Lin）與新民主黨的邱麗蓮（Lyren Chiu）。

(中時電子報)