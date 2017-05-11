雞肉三明治就學雞拍翅！空服員機上肢體密碼曝光
空服人員在服務旅客時，會以何種方法溝通？最常見的方法莫過於用言語對談，不過，在某些時候，「肢體語言」反是最有效率的方式。英國航空公司易捷航空（EasyJet）近日揭露一系列空服員彼此溝通的肢體密碼，包括乘客要雞肉三明治時，雙臂要學小雞拍翅，有人困廁所時，要舉起雙手、併攏五指等。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，易捷航空近日發布影片，揭露空服員在機艙內會比出的手部動作，用途多在傳達乘客點餐內容或突發狀況。例如：乘客點雞肉三明治時，空服員雙臂要不斷抖動，模仿小雞振翅；乘客點番茄湯時，空服員雙手要先比「T」型，再作出攪拌動作；乘客困廁所時，要舉起五指併攏的雙手等。
一名易捷航空空服員指出，影片中的手部動作，確實會在機艙內使用，且有時空服員還會「即興創作」，讓對方了解更複雜的意思。易捷航空發言人表示，易捷航空空服員接受一系列的訓練，包括維護飛安、服務乘客等，肢體動作可以提升服務效率，同時降低機艙噪音，為旅客提供更為輕鬆愉快的航程。
(中時電子報)
文章來源：The Mirror
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