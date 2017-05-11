三總主任林俊杰勾結黃牛詐勞保 檢起訴求重刑

三軍總醫院神經科部週邊神經科主任、少校醫師林俊杰，涉嫌勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，協助民眾詐領勞保失能保險給付，詐領勞保1900萬多元。台北地檢署今依詐欺，偽造文書等罪嫌起訴林俊杰，黃牛毛智玲，李慶順、陳俊男、張明源39人，並對林俊杰具體求處求重刑。

全案另有49名被保險人獲緩起訴，各須繳付2萬至8萬元處分金給國庫。因本案有多名黃牛在押，預計今天下午移送法院審理。

另檢方針對林俊杰經手的165份不實診斷書偵，擴大辦中。

涉案醫師林俊杰，官拜少校，畢業於國防醫學院，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長是一般神經科疾病診斷、睡眠障礙、失智症。

本案緣於勞保局近年全面清查勞保黃牛案，並列管追查生活違常的醫師，發現林近年所開出的失能證明數量異常，調取相關病歷勾稽比對後發現涉弊，移送廉政署偵辦。

檢廉調查，勞保失能給付，共分為12個失能種類、221個失能項目、15個失能等級，等級越高則給付越高。林俊杰涉嫌從2014年6月起，近300件失能診斷文件上不實勾選失能等級，協助民眾請領較高的保險給付，林每偽造一件證明，可獲1.5萬酬勞，粗估不法所得數百萬。

居間牽線的黃牛每案可抽佣30％保險金，被保險人實拿70％保險金，總計勞保局被詐領逾1900萬。北檢檢察官鄧巧羚今年一月指揮廉政署搜索，約談林俊杰及涉案黃牛到案，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。

(中時)