郝龍斌批中南部軌道沒意義 陳菊籲市民call藍委
國民黨主席候選人郝龍斌9日公開表示，在中南部做軌道建設，毫無意義；對此，高雄市長陳菊11日在議會備詢時表示，像這種歧視的發言，高雄人聽不下去，她呼籲高雄市民打電話給國民黨高雄市不分區立委黃昭順、陳宜民，要求他們不要再杯葛前瞻計畫，阻礙高雄進步的機會。
陳菊表示，前瞻基礎計畫是國家領導者對國家建設的整體考量，過去台灣基礎建設集中在中北部，北部斥資1兆2000億，在雙北有14條路網，反觀高雄市拚20年，最後仍只能用BOT案、與民間合作建設紅橘兩線。
她說，國家若能重視南北平衡，是公平正義第一步，高雄在前瞻計畫爭取1833億，包括軌道、綠能、體驗數位內容等等，也有防洪治水整體計畫，對於高雄翻轉相當重要。
「國民黨領導者應該有城市遠見，針對過去對高雄的不公平，向高雄市民道歉！」陳菊強調，國民黨不僅沒有道歉，最近還聽到郝龍斌說中南部的軌道建設沒意義，這種歧視的話，高雄人聽不下去。
她呼籲高雄市民應打電話給國民黨立委，包括口口聲聲說自己在高雄生長、卻站在立法院第一線杯葛前瞻計畫的黃昭順、陳宜民，要求他們建設不分藍綠。
「我覺得高雄市民不應該沉默，要站出來要求國民黨別再阻礙高雄進步！」陳菊說，高雄過去為台灣經濟發展，「鬱卒」很久了，現在應還給高雄平等的機會。
(中時)
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