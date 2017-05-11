移工吸毒增多 中市議員憂釀治安工安危機
市議員吳瓊華質詢時提出外籍移工吸毒問題，還出驚現在許多雇主都自購安非他命試劑，請勞工局特別注意，避免延伸工安或治安事件，也希望市府每半年能針對外籍移工進行一次體檢。勞工局長黃荷婷表示，外籍移工來台初期，勞工局都會進行訪視，將國內法令、生活照顧、健康照顧等服務一次說明。
吳瓊華說，關心校園毒品事件的擴大，並且發現這個問題已經迅速擴展到在台灣的外籍移工，她問勞工局長目前在台中市的外籍移工是多少人口？知道有多少人染毒？
吳瓊華指出，根據警政署的數據統計，4年前全國外勞人口吸毒的是暴增近3萬人，是非常可怕的一個數據，所以從去年勞動部一直要求入境的時候就必須提供反毒染毒，遠離毒品的宣導文件，但這是否也代表這種情況一直再發生？
吳瓊華憂心，台灣毒品多樣化，新興毒品更在混合咖啡、糖果粉、果凍等原料後重新包裝，無法辨識。許多移工缺乏對毒品的警覺性，更因為同鄉、同事或雇主、仲介的引誘試吃，在不設防情況下接觸到毒品，自此上癮難以自拔。
她強調，吸毒的比例一直增加影響工作效率影響工作精神，並且在無形中已經提高了工安的問題，勞工吸毒產生疲倦產生沒有辦法正常輪班上班影響工作已經越來越多這種個案。
吳瓊華建議，台中市針對一般移工的體檢半年一次，是否可以要求勞工加入毒品單項檢查來保障雇主，並且保障勞工安全及降低工安的隱憂？在台移工超過63萬人，吸毒問題日益嚴重不容忽視，市府應關心管轄內的移工染毒狀況及數量，不能任由毒品在移工中蔓延，成為台灣社會治安的隱憂。
黃荷婷表示，針對議員建議每半年體檢一次，由於規範目前是由勞動部訂定，市府已向勞動部反映應增加外勞體檢的項目，因涉及人權的問題，除非是有確定的個案發生，才可以要求再受檢；市府將再與勞動部研究可行方案；同時，市府也將著手規劃增加訪視頻率。
(中時)
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