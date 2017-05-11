NBA》主場至上！塞爾提克痛宰巫師聽牌
主場優勢完全主宰塞爾提克與巫師這組東區準決賽勝負！擺脫前兩役在客場慘敗陰影，11日重回波士頓主場的塞爾提克，靠著「雙衛」艾塞亞湯瑪斯、布雷德利接力搶分，最後以123比101痛扁巫師，宣告取得3勝2敗的聽牌！
一改前兩戰開賽頹勢，塞爾提克上半場就靠布雷德利包辦25分，擴大領先到20分以上，到了下半場換成「小刺客」艾塞亞湯瑪斯爆發，下半場獨拿13分，他更在末節一開始領軍打出11比2小高潮，徹底撲滅巫師反攻意志。
這個充滿肢體衝突與口角的東區準決賽組合，打完前面5戰，全由主場球隊贏球，而且勝分都在兩位數以上，其中僅在第3戰，塞爾提克的得分沒有破百，其他所有比賽兩隊得分都破百，看來這個系列戰拚到第7戰機會頗高。
坦言想幫塞爾提克突破開賽低潮的布雷德利，全場投19中12，包含三分球投7中4，攻下全場最高29分，先發中鋒荷福德也拿19分，艾塞亞湯瑪斯上半場雖僅5分，最後仍有18分、9助攻的稱職表現，克勞德18分、8籃板。
已無退路的巫師，11日則以沃爾21分最高，畢爾16分居次，波特與烏布雷各有13分，接下來雙方第6戰將於13日回到華盛頓進行，巫師勢必擺脫此役僅3成85的低迷命中率(三分命中率也只2成41)，否則就得準備放假了。
(中時電子報)
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