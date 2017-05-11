輕熟女巧妙變裝偷車仍遭逮

▲黃女偷竊機車，她說，偷車可以紓壓。（翻攝）

▲黃女偷竊機車後脫掉外套變裝，企圖掩飾。（翻攝）

高雄市三民一分局三民派出所日前破獲一起機車偷竊案，被逮的工廠作業員黃姓女子行竊後巧變裝還是被逮，她自己有機車，卻辯稱，偷車可以紓解壓力，有快感；警方訊後除依竊盜罪嫌移送法辦外，也提供相關醫院資訊，建議她要去看心理醫生治療這種強迫偷竊的心理疾病。

警方上月24日接獲報案，指轄內三民區自強一路243巷口機車失竊，巡佐林國華、警員潘昱均、侯彥竹等人勘查現場地形並調閱監視器，發現竊嫌將該贓車棄置於中華三路上三民市場旁，而在調閱監視器過程中，又發現該竊嫌先前也偷了另1台贓車同樣棄置在三民市場附近。

警方還發現竊嫌每次犯案完離開現場後，還會脫掉外套變裝離開，企圖掩人耳目，經多次比對後，鎖定黃姓女子涉有重嫌。

警方前天通知黃女（45歲）到案，她自知法網難逃，到案即坦承犯行；擔任工廠作業員的黃女供稱，偷車是為了要代步去繞繞，她使用自己的機車鑰匙，沿著停放的機車一台台嘗試去開啟電門，若成功開啟後，便騎該車四處繞繞，享受偷竊的成就感。

黃女表示，雖然自己有機車代步，但是偷竊他人機車去繞繞，可以抒發自己心理壓力。

警方聽了直搖頭，建議她應至醫院看心理醫生尋求救助，治療這種強迫偷竊的心理疾病。

警方呼籲，無論何理由，不應該竊取他人財物觸犯刑法，更不該以有竊盜癖好，合理化自己的犯罪行為，如有心理疾病應至醫院就醫，錯誤的行為終究會受到法律制裁，民眾切勿輕易嘗試，以身試法。

(中時)