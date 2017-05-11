首談前經紀人輕生 陳曉東嘆：如果能重來..

陳曉東近來受訪談及過去輕生的經紀人。（圖／本報系資料照片）

男神陳曉東自從娶回台灣護士王妤嫻後，現在已是兩個寶貝女兒的爸爸，成熟穩重的模樣，很難聯想起他早期演藝之路曾摔得重。近來陳曉東接受專訪，回想起前經紀人Rebecca自殺身亡，他至今仍難過不已，更後悔沒多出點力、替她分擔壓力。

陳曉東早期是不少女生心目中的男神，可他當年因為合約問題和前老闆鬧翻，更因傳出和張柏芝的戀情等，加上經紀人Rebecca自殺過世，當時就盛傳她對陳曉東有情，但卻因為想不開選擇輕生，讓陳曉東至今都相當難過，他近日接受香港《蘋果日報》專訪，首度談及前經紀人自殺一事，陳曉東感慨說「我有時會想，如果能重來，我應該多出一點力，讓她不要這麼大壓力。」也說自己至今很是難過。

而現在的陳曉東，工作必須到處跑，加上又娶了台灣老婆，他鮮少機會回香港，但他坦言很想念香港粉絲，還自爆申請了紅館準備開唱，但還沒獲得批准。也說有接到戲約，但自己不想再當偶像，希望能拍武打戲，增進自己另一面專長。

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