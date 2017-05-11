八點檔女星華千涵身手了得 劈腿功令人瞠目結舌

一字馬十分厲害。（華千涵提供）

踢腿。（華千涵提供）

筋骨柔軟。（華千涵提供）

華千涵在《我的老師叫小賀》演教官。（取自臉書）

華千涵前不久在民視八點檔《春花望露》演壞女人，被入戲網友罵翻了，甚至遭詛咒，隨著戲裡「領便當」之後，終於回歸清靜生活。她目前在民視十點半檔《我的老師叫小賀》演教官，文戲居多，事實上她身懷武功，在已拍攝完成的網劇《虛擬情人》不僅當女一，並如願展現俐落身手，她霸氣說「還不過癮，只是鬆鬆筋骨罷了。」

華千涵是劇校出身，從小就嚮往靠著一身好功夫行俠仗義，骨子裡有俠女魂，「我的個性其實喜歡打抱不平，但從小爸媽、長輩們都一再告誡我，要我少管閒事，做好自己就好，所以我只好壓抑自己，把俠女夢當成是『肖想』，直到唸劇校，覺得夢想成真，別人或許以練基本功為苦，我卻樂在其中，覺得自己似乎藉著練功朝向夢想邁進。」

劇校畢業後，華千涵沒有遇到畢業即失業的苦惱，因為參與的都是文戲，苦練的武術毫無用武之地，算是出道以來的小小遺憾。其實她古裝扮相英氣逼人，舉手投足有力與美的韻律，為了完成俠女夢想，總是趁著拍戲空檔偷偷練功，不論馬步、拉筋、倒吊都不敢放鬆，她有感而發地說「夢想的完成絕對是留給準備妥當的人。」

(中時)