考生救星 皇帝欽點「包中第一名包」
端午節將近，故宮精品網路商城特別結合考季話題，取端午節「包粽」諧音，以國立故宮博物院藏品〈欽定一甲第一名殿試策〉之衍生商品，打造「包中第一名組合包」，寓意皇帝欽定第一名，為考生們加油與祝福，皆能考取心目中的第一志願。即日起至5/30，買再送「第一名祈福吊飾」(市價190元)，限量50組，送完為止。
「欽定一甲第一名」出自於〈欽定一甲第一名殿試策〉狀元張建勳殿試策問卷，殿試後會擇最優的策問卷印刷出版，以廣流傳。該殿試策前六頁，恭錄光緒皇帝一則「制辭」，後六頁錄張建勳殿試策。清代任何一位讀書人，中秀才之前，無論老少，皆稱「童生」，童生要通過縣試、府試、院試才能成為「秀才」，這是科舉考試的第一關。成了秀才後，還要通過學政的科考才有資格參加每三年一次的鄉試。通過鄉試，稱為「舉人」，便取得了赴京會試的資格。會試也是三年一考，通常在鄉試後的第二年春舉行，通過會試者稱「貢士」。會試後不久進行殿試；殿試為同額排名考，參加者都會金榜題名，然名次則直接影響到仕途官運。清制文、武殿試均分三甲，一甲賜進士及第，二甲賜進士出身，三甲賜同進士出身。
「三分天註定，七分靠打拼。」今年端午節與國中會考日期相近，不少考生或家長也會特別準備祈願物品，提升考運。故宮精品網路商城推出「包中第一名組合包」，內含「第一名文件夾」、「欽定一甲雙折筆袋」、「欽定一甲第一名原子筆」、「第一名神來一把尺」以及「第一名自動鉛筆」，選用皇帝欽定一甲時的吉祥文具應試赴考，帶給考生好兆頭，更加得心應手。即日起至5/30，買再送「第一名祈福吊飾」(市價190元)，限量50組，送完為止。活動詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。故宮精品祝福各位考生考運亨通，金榜題名。
(中時電子報)
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