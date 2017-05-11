面對俄國向西增兵 美將在歐洲駐愛國者飛彈？

美軍的愛國者飛彈系統，是目前國際上最有名的防空武器之一。（圖/雷神公司官網）

據路透社（Reuters）報導，目前訪問立陶宛的美國國防部長馬蒂斯（James Mattis），在與該國總統的會議上大力譴責俄羅斯移駐中長程導彈至西部邊界，認為此舉將破壞歐陸的穩定與和平；同時五角大廈（Pentagon）亦表示，為防範俄國向西增兵和軍演，美軍將於今年夏天在北大西洋公約組織（NATO）的會員國區域，增駐愛國者飛彈系統（MIM-104 Patriot），加強歐洲國家的防空應變能力。據表示，俄羅斯與白俄羅斯（Belarus）將於9月，集結10萬重兵於西部邊境舉行軍事和核武演習，勢必再次讓歐陸和波羅的海區域緊張局勢再次升高。

去年7月，北約通過自冷戰後最大的一次軍事行動議案，德、加、英、美將派遣聯合部隊進駐東歐4國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭），而美軍亦輪調至保加利亞和羅馬尼亞等國，協助盟邦進行訓練和防堵俄羅斯。而今年1月，美軍正式調派4000多名地面部隊和M109自走砲（M109 howitzer）、M1A2型坦克和M2布雷德利裝步戰車等2,800輛重裝武力登陸歐洲，隨即展開一系列的軍事任務。

美軍即將於夏天前，移駐愛國者飛彈系統至歐陸，強化北約會員國的防空能力。（圖/雷神公司官網）

俄羅斯軍方現役具有掛載核彈頭能力的短程Iskander導彈系統。（圖/A.Savin＠維基百科）

俄國也不甘示弱，也開始加速導彈和飛彈的研製，並調整其在西部邊境的軍事配屬。不久之前更以防空為名，移駐具有搭載核彈頭能力的Iskander-M短程導彈系統，至該國最西邊的飛地加里寧格勒（Kaliningrad），讓周圍的波蘭、立陶宛、拉脫維亞等國深感威脅，也讓歐陸、美國和俄羅斯緊繃的對峙狀態持續至今。

(中時電子報)