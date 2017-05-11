梅雨降溫？鄭明典：強降雨尚未到位！

圖中顏色標出的是風速比較強的地方，長長的強風帶就是「噴射氣流」，簡稱「噴流」。（照片取自鄭明典臉書）

近日全台天氣型態悶熱，各地高溫預計都在30度以上，讓人不禁開始期待梅雨報到降溫。不過中央氣象局科技中心主任鄭明典表示，北方天氣系統還是偏強，梅雨滯留鋒可能還是會偏南，強降雨天氣型態「尚未到位」，還要再觀察觀察！

中央氣象局科技中心主任鄭明典今（11日）在臉書貼出一張「噴射氣流（噴流）」圖，他指出中緯度天氣學很重視噴流，因為噴流下方是水平溫度梯度比較密集的地方，溫度梯度是中緯度天氣系統主要的能量來源，而中緯度天氣系統也常順著噴流走向而移動。

從圖中可看出，北半球約略可以看到環繞極區的兩圈噴流，外圈稱為副熱帶噴流，內圈稱為極地噴流。

台灣附近上空，極地噴流被一個分裂的極地渦旋推擠向南，結果副熱帶噴流變得不明顯。表示，台灣附近還是受到中緯度天氣系統的影響，也就是北方天氣系統還是偏強，梅雨的滯留鋒可能還是會偏南。

另外，也因為極地噴流偏南，高層的南亞高壓位置也是明顯偏南，因此梅雨的強降雨天氣型態應該是「尚未到位」，還要再觀察、觀察！

(中時電子報)