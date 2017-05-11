守城大山失蹤男獲救卻開溜 原來是通緝犯
3位男子攀登南投縣守城大山迷途失蹤6天，警消昨（10）日已先找到周姓、王姓民眾，並以直升機吊掛下山，另一名楊姓男子今日上午自行從仁愛鄉南豐村夢谷瀑布下山，向附近農民求救接駁，卻在台14線埔霧公路附近時跳車，不願與警消接觸，原來他因傷害案件遭通緝，從失蹤者變成通緝犯落網，警方先將他帶到派出所吃泡麵充飢，訊後再將他移送法辦。
警方指出，楊男今日早上8時在南豐村夢谷瀑布附近自行下山，因受困在峭壁，又餓了6天，他向附近的張姓花農求助，張姓農民好心開貨車載他下山，沒想到抵達台14線埔霧公路時，楊男自行跳車要離去，讓獲報的警消、仁愛分局南豐派出所員警撲了空，南豐派出所員警沿路搜尋，在埔霧公路加油站發現楊男行蹤，他見到警察竟又拔腿開溜，被員警攔住，比對身分確認為楊男。
警方調閱資料，楊男日前因為涉及傷害案件而遭通緝，不想入獄服刑，因此見到警察就想落跑，他也坦承104年間與人發生肢體衝突，當時在台北工作，檢方傳喚開庭因此都未報到，今年1月遭到通緝，他還強調為了不讓搜救人員擔心他的安危，有請張姓花農代打119報案，告訴各界他已安全下山，不須再派員搜救了。
(中時)
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