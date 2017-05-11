每天運動30分鐘 分次完成也有同樣效果
每天運動應達30分鐘，分次、累積，效果不打折！統計顯示，30~34歲、35~39歲的女性，規律運動比率分別僅15％和15.5％，不少人將原因歸咎於「沒時間」。衛福部國健署提醒，每天建議的30分鐘，可透過分次完成，例如早、中、晚，各運動10分鐘，效果和一次運動30分鐘「一樣」，呼籲民眾抽空運動、維持身體健康。
世界衛生組織WHO建議，18~64歲成年人每週應進行150分鐘以上、中度身體強度的活動，若以一周動5天的頻率，亦即每天應活動30分鐘。然而根據國內調查，30~39歲的女性，有規律運動的比率僅約15％，無論是全職家庭主婦或職業婦女，常將不運動的理由推給「沒時間」。
國健署社區健康組組長林莉茹表示，很多人聽到「每天運動30分鐘」，認為並不容易而打退堂鼓，但其實30分鐘並不需要一次動滿，只要把握生活中的空檔，像是每次抽10分鐘、一天累積3次，便同樣有相同的運動效果。
林莉茹說，中度身體強度的活動，要達到有一點點喘、微冒汗、心跳加快等，以最容易進行的健走為例，可以透過小口訣：「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」，輕鬆將健走融入生活。
母親節將至，不少子女都會用大餐犒賞媽咪，但除了美食，也可透過一起運動來「守護母親健康」。國健署長王英偉說，家人可邀媽媽一同動起來，不僅可增加親子情感，還能紓解媽媽平日的辛勞、促進健康，且現在社區公園、健走步道、自行車道、免費開放的學校運動場、運動中心等，都是很方便的運動場所。
(中時)
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