北市7條幹線公車 6月1日起變更路線編號

圖上方為未來幹線公車車前路線機將設置全彩LED，下方則為現行公車車前路線機。（張立勳攝）

台北市公運處今指出，既有幹線公車已完成階段性任務，將6月1日變更新路線編號，行駛動線與站位皆維持不變，敦化幹線變更為688路、信義幹線變更為88路、信義新幹線變更為588路、和平幹線變更為568路、重慶幹線變更為300路、中山幹線變更為200路及忠孝新幹線變更為600路。

另外，公運處將於今年7月推出全新幹線公車（Taipei Metro Bus），第一階段優先推出南北向敦化、松江新生2線，東西向之民生、仁愛2線及內湖等共計5線幹線路廊，並經評選由既有的285、642、518、263及287路公車轉型為幹線公車，以密集發車模式營運，平日班距為尖峰4至6分鐘、離峰5至10分鐘，未來民眾在幹線公車與公車間轉乘將享有半價優惠。

全新幹線公車將依幹線路廊方向賦予其專屬代表色彩，南北向為綠色，東西向為藍色，非屬前述者為黃色，候車亭亦將有其專屬色彩配置計畫，另幹線公車車前路線機將設置全彩LED，未來幹線公車車體亦將有其專屬車體形象設計。

(中時)