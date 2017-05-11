35年前主演 《天龍八部》爆紅 「阿紫」曝光氣質出眾

陳復生近期重返螢光幕前，氣質依舊出眾。(圖/微博)

港星陳復生35年前演出金庸電視劇《天龍八部》，飾演「阿紫」一角爆紅，當年嫁人息影淡出演藝圈，因為離婚再度重回螢光幕前，雖然已經56歲，但保養得宜的她宛如美魔女一樣年輕。

陳復生年僅十多歲就去考TVB藝員，入選後先是主持兒童節目，接著拍攝《天龍八部》飾演阿紫一角，劇中為了愛不惜耍出各種陰險詐術，甚至頻頻用毒謀害人，冷血無情的角色設定，讓所有觀眾是恨得牙癢癢，也讓她在演藝圈初嚐走紅滋味，不過正值演藝事業巔峰時，就嫁給賭王何鴻燊外甥何東舜銘，為了專心相夫教子的她，也順勢宣告淡出演藝圈，不過這段人人稱羨的婚姻，最終則以離婚收場，而她則藉著此機會順勢復出。

陳復生日前現身節目《復興新生系列．世說本草》試映會，主持、監製該節目全都一手包辦，似乎對熱愛的演藝工作仍難以忘懷，另外也常出席各大公益活動，不忘為社會貢獻一點心力。

(中時電子報)