35年前主演 《天龍八部》爆紅 「阿紫」曝光氣質出眾
港星陳復生35年前演出金庸電視劇《天龍八部》，飾演「阿紫」一角爆紅，當年嫁人息影淡出演藝圈，因為離婚再度重回螢光幕前，雖然已經56歲，但保養得宜的她宛如美魔女一樣年輕。
陳復生年僅十多歲就去考TVB藝員，入選後先是主持兒童節目，接著拍攝《天龍八部》飾演阿紫一角，劇中為了愛不惜耍出各種陰險詐術，甚至頻頻用毒謀害人，冷血無情的角色設定，讓所有觀眾是恨得牙癢癢，也讓她在演藝圈初嚐走紅滋味，不過正值演藝事業巔峰時，就嫁給賭王何鴻燊外甥何東舜銘，為了專心相夫教子的她，也順勢宣告淡出演藝圈，不過這段人人稱羨的婚姻，最終則以離婚收場，而她則藉著此機會順勢復出。
陳復生日前現身節目《復興新生系列．世說本草》試映會，主持、監製該節目全都一手包辦，似乎對熱愛的演藝工作仍難以忘懷，另外也常出席各大公益活動，不忘為社會貢獻一點心力。
(中時電子報)
關鍵字：陳復生
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