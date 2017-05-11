巨人補強陽岱鋼卻成傷兵 董事渡邊恒雄無奈

陽岱鋼今年加盟日職讀賣巨人，可惜開季至今都在傷兵名單。（本報資料照片／黃菁菁攝）

去年球季後日職讀賣巨人，在自由球員中網羅3名球員進行大補強，包含補進了旅日好手陽岱鋼，但效果不如預期，至今3人僅有1人在一軍登場，也讓讀賣新聞代表董事兼主筆渡邊恒雄感到煩惱。

巨人昨役對上阪神，轟出5發全壘打，以9比7勝出，讓渡邊恆雄相當開心，部過被問到自由球員的3人補強後，他無奈回應，他們不是都不在一軍嗎？，自己不了解專業的部分，可能要詢問球探，不過現階段在一軍都沒看到他們。

讀賣巨人去年自由球員網羅陽岱鋼、山口俊與森福允彥，不過至今陽岱鋼與山口俊都在傷兵名單中，森福允彥曾在一軍登板，但表現不佳，也被下放二軍調整，補強戰力都未收到效果。

(中時電子報)