美國安局證實 北韓駭多國銀行籌核武資金

美國國安局證實，北韓曾駭入多國金融機構，疑為發展核武籌措資金。圖為北韓日前在平壤舉行的閱兵式上展示最先進的飛彈裝備。（圖／新華社）

俄羅斯網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）日前聲稱，發現北韓與駭客組織掛鉤，入侵多國金融機構進行網路搶劫，台灣也名列其中。美國國安局9日證實，關於核武資金問題，北韓的確透過網路犯罪募資。

對於北韓進行網路攻擊並從多國盜取鉅款一事，據《自由時報》報導，美國情報安全公司昨（10）日已赴參議院美國國土安全保障委員會證實，呼籲大眾提高警覺。美國國安局局長羅傑斯（Michael S. Rogers）9日被問及相關問題時表示，不能透露詳細內容，「但北韓確實透過網路犯罪進行募資。」

日前，俄羅斯網路安全公司卡巴斯基宣稱，發現北韓與駭客組織「Lazarus」掛鉤的數位跡證，指Lazarus曾入侵全球多國的金融機構、貿易公司和賭城進行網路搶劫，台灣也名列其中。

索尼影業於2014年遭到網路攻擊，去年孟加拉央行在美國紐約聯邦準備銀行帳戶，被駭客入侵偷走8100萬美元，卡巴斯基指出Lazarus和這兩起攻擊有關。先前已有安全專家發現，北韓駭客曾試圖入侵菲律賓及越南的金融機構，卡巴斯基表示，Lazarus也曾駭入台灣、印度、馬拉西亞、波蘭、泰國等國銀行，卡巴斯基尋跡追溯，發現這些駭客在北韓隱藏自身位置，從海外伺服器發動攻擊。

專家曾警告，北韓很可能利用竊取來的金錢進行核武、導彈飛彈的開發，如今此事被證實，各國務必小心防範。

(中時電子報)