得易Ponta攜手花旗銀轉點 紅利與哩程皆可轉

花旗銀行現金紅利110元，可兌換為2

東森集團旗下紅利點數平台得易Ponta，銀行點數轉換又有突破，繼中國信託、台新銀行、玉山銀行合作外，再與花旗銀行攜手合作轉點，花旗銀行信用卡有三套回饋機制，包含紅利點數、寰旅卡里程與現金紅利，皆可轉換為得易Ponta點數。快留意你手上信用卡的紅利或哩程，若沒有善加利用就太可惜了，不妨轉換為跨通路、跨品牌的得易Ponta共通點數，讓點數運用更靈活；參加101文具天堂著色比賽，點數和眾多獎項等你拿。

銀行信用卡的紅利和哩程，總是讓人又愛又恨嗎？點數少、目標遠、累積久容易沒耐性，現在您可以有更好的選擇！花旗銀行信用卡ThankYou Rewards 2,000 點兌換 2,400 得易Ponta點數、寰旅卡里程 1,000 哩兌換 2,800 得易Ponta點數，現金紅利 110 元兌換 2,500 得易Ponta點數。玉山銀行則是500點換650點得易Ponta點數，6/15前首次轉點成功再加碼300點。以得易Ponta APP上的兌換專區為例，125點可兌換「愛在回家時」電影早優券兩張；500點可兌換萊爾富大熱美式咖啡乙杯；700點可兌換萊爾富大冰美式咖啡或中拿鐵乙杯。

航空哩程部分，得易 Ponta 與長榮航空與日本航空合作，1,000 得易Ponta點數可兌換日本航空 60 哩，加碼活動只到6月底，動作要快、5,000點得易Ponta點數兌換長榮航空 500 哩；點數為雙向互轉機制，民眾運用點數更有彈性。

另得易Ponta和101文具天堂、tutorJr 共同舉辦著色比賽，即日起至5/31止，得易Ponta會員於101文具天堂指定活動門市，單筆消費滿100元以上，即可領取超值『報名禮包』，填回抽獎券就有機會獲得iPad和PS4等眾多好禮；圖畫紙著色完成後，繳回原消費門市即送參加禮，各店前四名還有限量獎品。

(工商)