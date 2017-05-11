萬安演習5／18舉行 北捷正常運行但乘客不能離站

萬安演習期間，北捷仍會正常行駛，可是乘客不能離站。（台北捷運公司提供）

北部地區萬安演習將在18日下午1點30分至2點舉行，演習期間台北捷運及貓空纜車正常運行，但到站旅客暫時無法離開車站，另兒童新樂園戶外遊樂設施會暫停開放。

台北捷運公司指出，防空演習期間，捷運系統及貓空纜車維持正常營運，可是旅客暫時無法離開站體，將由站務人員引導至大廳層或月台層模擬避難；而捷運高架、平面段的販賣店及台北小巨蛋都將關閉門窗及熄滅燈火，捷運地下街與地下車站販賣店則維持正常營運，而捷運轉乘停車場維持只進不出。

另外，兒童新樂園將配合燈火與交通管制，戶外遊樂設施暫停使用，附屬停車場只進不出。台北捷運公司提醒，違反演習規定者，依民防法第25條規定，可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

(中時電子報)