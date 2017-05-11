鄉代性侵女看護 請吃牛肉麵聊表歉意 判刑7年10月定讞
花蓮縣富里鄉鄉民代表陳振富，3年前跑到鄰居家性侵印尼籍女看護，他食髓知味在鄉代勝選連任隔天，又強行將她拖到電動車上指侵，事後還想以請對方吃一碗牛肉麵表示歉意，最高法院痛斥陳男行為可議，今將他判刑7年10月確定，他須入獄服刑並失去鄉代職務。
68歲已婚的陳振富曾擔任過農會理事、村長，遭性侵的31歲印尼籍女看護，4年多前來台工作，她受僱到富里鄉照顧一名70歲中風老翁，在友人介紹認識陳振富，陳男向她要電話，並拍胸表示自己是鄉代，如果遇到困難可以幫她忙。
2014年11月29日選舉結束後，陳男順利連任富里鄉代，隔日下午以慶功為由，邀請被害女子前往會場用餐，遭到拒絕，陳男卻趁她在家洗碗時，強行將她拉到老人醫療電動車後，抱坐在腿上，並強脫褲子以手指性侵下體得逞。
女看護不斷掙扎大叫「不要」，逃到浴室哭泣，陳男才罷手，陳還說要買牛肉麵表示歉意；當天她打電話向外籍勞工專線申訴，經警方追查後發現，同年7月間，陳男就曾趁著她住處未上鎖，強脫褲子性侵得逞。
歷審認為陳男為逞一己慾念，挾其氣力優勢，對女看護性侵，他的行為可議，惡性非輕，且犯罪後飾詞狡辯，迄今未取得被害人原諒，未見悔意、不宜輕縱，將他依強制性交罪判刑7年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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