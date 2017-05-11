蔡英文臉書發文：前瞻趕快進入實質審議

蔡英文總統今天早上在臉書發文， 前瞻計畫的方案，趕快進入實質審議的階段。

蔡英文強調， 這段時間以來，也有很多非民進黨籍的縣市首長，持續表達爭取的意願。這表示，建設沒有顏色，進步不分藍綠，相信已經是很多地方首長的共識。

蔡英文臉書全文如下：

建設沒有顏色 進步不分藍綠

當許多國家都開始大力更新基礎建設，為下一階段國家發展打基礎的同時，我們沒有原地打轉的理由！

前瞻基礎建設，是我們從在野時期開始，長期在智庫為台灣擘劃的願景跟方向。「五加二」產業創新是台灣經濟結構轉性重要的點火機制，而「前瞻基礎建設計畫」，將會把台灣落後的基礎建設補上來，成為我們走向進步國家時，最堅實的基礎。

我們的考慮只有一個，就是台灣下一個世代所需要的建設跟發展。昨天，民進黨執政縣市首長共同聲明支持前瞻，而這段時間以來，也有很多非民進黨籍的縣市首長，持續表達爭取的意願。這表示，建設沒有顏色，進步不分藍綠，相信已經是很多地方首長的共識。

城鄉均衡就是前瞻，投資台灣就是前瞻。在我們為台灣帶來結構性改變的同時，正如 林全院長所強調的，政府一定會保持財政穩健，絕對沒有債留子孫的問題，我們只會把建設留給子孫，把希望留給子孫。前瞻計畫的方案，可以進一步聚焦討論，但是，立法院應該回應人民的期待跟地方建設的需求，停止非理性的杯葛，趕快進入實質審議的階段。

終結惡鬥，團結向前，讓我們一起帶領台灣走向新時代。

(中時)