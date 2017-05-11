「內在美」一再消失　樹林內衣大盜落網

54歲陳男為樹林區一帶慣竊，稱因克制不了慾望才會下手行竊內衣，警方在陳男家中發現大量女性貼身衣物。（吳堂靖翻攝）

54歲陳姓男子為樹林區一帶慣竊，不取財而專偷內衣，許多女性民眾晾在曬衣場的貼身衣物，一再消失，氣急敗壞報警，樹林警分局三多派出所5月初接獲多起報案，經調閱監視器循線逮捕陳男，並在住家發現大量女性貼身衣物。

陳男稱「克制不了欲望，才會下手行竊」，如今竊賊落網，遭竊的民眾紛紛上網感謝員警協助，在臉書PO文「今晚，我們社區都能安心了」。

(中時)