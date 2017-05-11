北市環保局首次進駐大專院校免費檢修腳踏車

隨著民眾環保意識的提升，越來越多人選擇以腳踏車代步或出遊工具，台北市民生活繁忙，家中腳踏車故障常因為沒時間修理，往往直接棄置或擺放家中，為照顧並維持民眾交通騎乘安全，同時宣傳節能減碳達綠色環保理念，台北市環保局今年規畫每逢週六、日前往社區辦理69場次腳踏車檢修，並首次進駐大專院校於平日辦理6場次，共計免費辦理75場次「節能減碳、鐵馬重生」，期能提供便民服務時，傳達源頭減量、節能減碳理念。

環保局指出，腳踏車檢修服務自去年開始後即廣獲民眾肯定、熱烈參與，去年6月至10月執行間與社區大樓或里辦公室合作，辦理55場次「節能減碳、鐡馬重生」社區腳踏車巡迴檢修活動，共計維修1058台及回收6台腳踏車。

環保局長劉銘龍表示，藉由腳踏車健檢活動維修有利於環保再利用及節能減碳，不會使腳踏車因無法使用而占用空間及影響市容觀瞻；免費檢修項目包含車體調校、充氣、胎壓檢測、鍊條調整等，為民眾提供腳踏車、輪椅及兒童車檢修服務，現場直接維修後交還，無法現場維修的腳踏車、輪椅及兒童車則詢問車主是否交環保局回收。

環保局指出，活動從即日起將持續至今年11月25日，每逢星期六、日，上午或下午擇一場次到社區，或5、6月含上下午共一場次至大專院校辦理活動，預料將吸引更多社區居民及大專院校師生參加。

環保局目前共列管3030家社區，今年有69個社區優先報名，其他向隅社區民眾，請就近至鄰近辦理社區及大專院校參與，期能傳達源頭減量、節能減碳理念。

(中時)