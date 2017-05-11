為繳毒品罰金 裝潢工人改槍變賣

潘姓裝潢工人住處被搜出改造手槍。（曹明正翻攝）

潘姓裝潢工人涉嫌改槍被移送。（曹明正翻攝）

潘姓裝潢工人涉嫌改槍，住處搜出改槍工具。（曹明正翻攝）

潘姓裝潢工人因毒品罪遭罰6萬元，如果繳不出來，就要被關2個月，潘男因私下會跟朋友討論改槍，竟著手改造操作槍想變賣，高巿警刑大偵四隊10日發動搜索，在潘男鳳山住處起獲改造手槍兩把及工具等，依槍砲等罪送辦。

38歲潘男有毒品、槍砲、竊盜等前科，偵四隊10日執行搜索，一開始僅在他住處發現鑽頭、角刀、斜口鉗、砂輪機、電動固定夾等工具，潘男還信心滿滿地說，他是裝潢工人，有這些東西一點也不奇怪，意圖引導警方查案。

直到警方從床底下等處搜出2把改造手槍以及火藥、底火還有安非他命2小包0.7公克，潘男又辯稱槍枝都是操作槍，他根本沒改過，應該不具殺傷力，但經高巿警鑑識中心初驗，確認可正常擊發，潘男才坦承打算改槍變賣。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)