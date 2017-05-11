補習班提真實名冊 教長潘文忠：修法通過3月內完成
現在補習班立案時就要向當地教育局提報教職員工真實姓名名單，但幾乎都沒有做到。教育部長潘文忠今天表示，一旦《補習及進修教育法》修正通過，會在3個月內要求所有補習班提出教職員工真實姓名名單，未遵守者最重可撤銷立案。
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「補習班性侵、性騷擾等違法事件頻傳之強化管理措施」，他表示，依現行《短期補習班設立及管理準則》，補習班立案時要提交教職員工真實名冊，一旦發生性侵、性騷擾等現象，補習班也必須在24小時內通報，不過因為沒有罰則，這些規定常未落實。
民進黨立委陳亭妃指出，台南市政府最近清查了幾家補習班，發現他們都沒有提交教職員工的真實名冊，難以比對是否有性侵、性騷擾紀錄者在補習班任教。
國民黨立委柯志恩說，全國現在有1萬8000多家補習班，但僅有52個稽查人員，平均每個人要負責355家。新北市有9個稽查人員，要查完管轄的2933家補習班，要3.7年；台南市僅1位稽查人員，要查完管轄的補習班需17年。她認為，稽查人力這麼少，補習班管理遭遇重大問題。
國民黨立委蔣乃辛指出，現在許多雙語幼稚園聘任外籍老師，他們過去在國外的紀錄怎麼樣，知道的人很少，比對政府的性侵、性騷擾資料庫也查不出來，危及學生的學習安全。
潘文忠回應，現在對於補習班的立案雖有規範，但因為沒有罰則，所以造成管理上的漏洞。因此，教育部希望修改《補習及進修教育法》，對於不遵守規定的補習班，可以罰款甚或撤銷立案，一旦修法完成，相關配套措施會在3個月內落實。
(中時)
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