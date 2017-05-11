性侵犯假釋破壞電子腳鐐失聯 警擴大追查中

Line群組流傳蕭姓假釋犯的消息，提醒民眾注意。（呂妍庭翻攝）

蕭姓假釋犯目前行蹤不明，警追緝中。（呂妍庭翻攝）

多個網路和Line群組今早傳出消息，澎湖縣1名55歲蕭姓性侵犯，假釋後配戴電子腳鐐被保護管束，昨傳出他破壞電子腳鐐，從澎湖搭船到嘉義布袋，求證警方證實確實有此事，初步了解澎湖已發布通緝，全台警方全力追查中。

嘉義警方表示，蕭姓男子與嘉義並無地緣關係，也有可能離開嘉義到外縣市，昨晚曾執行臨檢擴大追查，但未查獲人犯。

(中時)