驚！論壇1萬元可買槍 嫌犯：欣賞用

警方查獲改造手槍。（葉書宏翻攝）

警方查獲改造手槍。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局偵查隊獲報31歲李姓男子涉嫌持有槍械，7日凌晨2時許趁他開車行經汐止區吉林區停等紅燈之際，警方利用偵查車攔阻去路，一擁而上將他壓制逮捕，查獲一把金牛座改造手槍，李嫌辯稱，槍枝用一萬元購買，僅是拿來欣賞用，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方調查，李嫌有毒品、槍砲等前科，他供稱，去汐止是要找朋友聊天，日前在論壇版中向不知名男子以一萬元價格購買，單純欣賞、自己收藏用，沒有子彈。

(中時)