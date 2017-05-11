智慧手機太厲害 美軍憂先進電子裝備被追蹤
無論演訓或實際戰鬥，美軍總會攜帶無數先進電子裝備。數十年來，這已成為趨勢，大家都認為，這是科技進步的好現象。
然而，據「防務系統」（DEFENSE SYSTEMS）網報導，如今美國陸軍擔心，這些裝備留下的大量電子足跡，將成為敵方追蹤軍隊的大罩門。
而與正規軍備相較，敵方可利用的追蹤利器價格既低廉，又無所不在，那就是──iPhone等智慧手機、谷歌地圖（Google Maps）與商業追蹤軟體。美軍認為，敵方能靠它們即時追蹤人員，裝備與編隊。
美國陸軍參謀長米利上將（Mark Milley）最近表示，這幾乎已到了讓軍隊，尤其是大型部隊幾乎無所遁形的地步。
而美國陸軍情資副參謀長艾許里（Lt. Gen. Robert Ashley Jr.）也指出︰「這是個無邊無際的戰場。」他在華府武裝部隊通訊與電子協會（Armed Forces Communications and Electronics Association，AFCEA）資訊論壇中說，無論美軍到哪兒，都有人拿手機到處拍，徹底危及作戰安全。
由於商業資訊科技唾手可得，加上技術日益精良，美軍的憂心也與日俱增。
近幾十年來，美國打造了號稱「難以偵測」，「攔截機率低」的先進武器，還有指揮控制與通訊系統，但這一切已逐漸受到日新月異的科技挑戰。
而更令美軍憂心的，就是敵方可能運用低成本技術，製造出可媲美他們的精確精確導引彈藥，大幅提升戰力。
(中時電子報)
關鍵字：美軍、iPhone、智慧手機、Google Maps、追蹤
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