陰莖「老倒縮」 恐香菸害的！

男性若想維持雄風，就要遠離菸害。(圖/達志影像/Shutterstock)

人生70才開始，但是77歲的陳老先生卻排尿不順，老是覺得尿不乾淨，經治療後，排尿問題解決，但卻發現小老弟與5年前相比竟縮小了！

依據優活健康網，郭綜合醫院泌尿科梁景堯副院長指出，男性老化的症狀即為性功能減弱。陰莖血流量變化大，平時血量需要不大，但性交時需要大量血流量充血勃起，而陰莖動脈僅1毫米，比冠狀動脈及頸動脈還要細上許多，因此當血管開始老化，男性勃起硬度就開始變差，甚至無法勃起，若是陰莖長期缺血，組織細胞就會開始凋零，轉而被纖維組織取代，陰莖就因此縮小。

目前有多種醫療方式能維持血管功能，長期服用 PDE5 抑制劑藥物，能促進血管舒張及改善排尿問題；非侵入性治療的低能量震波治療儀，能藉著震動能量刺激微血管再生；而負壓助勃器，是利用吸引方式，讓重新使血液在海綿體中流動。

梁景堯副院長表示，台灣民眾10大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓及腎臟病等5項疾病與血管有關，當血管最內層的內皮細胞不健康時，就會引起發炎反應，導致血管彈性變差，出現粥狀硬化、阻塞。

想維持血管健康，平時要規律作息、充足睡眠、均衡飲食及適當運動；梁景堯副院長呼籲，男性若想維持雄風，就要遠離菸害，不管是吸菸或是二手菸、甚至是居家環境中的三手菸，都應盡量避免；香菸，是男性勃起功能最大的殺手，會造成血管收縮、含氧量降低，進而有性功能障礙。

(中時電子報)