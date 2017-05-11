宜蘭縣政府展魄力現成效 大型違規農舍屋主申請自拆

被宜蘭縣政府列為第一個要強制拆除的大型違規農舍，屋主已向縣政府申請自行拆除。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府施展鐵腕，著手整頓縣內大型嚴重違規的農舍，並鎖定3間為強制拆除對象，其中位於礁溪鄉的屋主，昨天向縣府申請自拆，並簽立切結書，承諾會在本月底前自行拆除完畢。

宜蘭縣政府所列管、並已排定時間將強制拆除的3間違規農舍，分別位於礁溪鄉、員山鄉及五結鄉，都是已經沒有可能透過補件等行政程序，以符合法令的大型違建，縣政府在上個月通知屋主，給予一個月的時間自行拆除，否則將從這個月15日起依序強制拆除。

被排在強制拆除第一個目標的違規農舍位於礁溪鄉，屋主昨天主動前往縣政府，表示因為本身並非營造業者，一時之間找不到工人來拆，因此才會有所拖延，但希望縣府能再給他15天的時間，讓他自行雇工拆除。

宜蘭縣政府建設處長林國民表示，縣府基於維護農地農用政策，拆除違規農舍是必要的手段，但無論是自拆或縣府強拆，拆除違規農舍是最後的目的，因此同意當事人所提出的自拆請求，但為了防止這是屋主的緩兵之計，因此也要求簽立切結書，如果在5月31日沒有拆除完竣，縣府仍將會執行強制拆除，並向當事人收取相關拆除費用。

林國民說，縣府原本計畫強制拆除1間違規農舍需要7天的時間，因此實際算起來，只有多給屋主7天的時間自拆，至於另外兩間位於員山鄉及五結鄉的違規農舍，縣府已排定將在本月24日及6月5日強制拆除，但如果當事人提出自拆申請，也會同樣給予15天的時間去自行拆除。

(中時)