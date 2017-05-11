花媽挺前瞻 藍批：像期約賄選
公投法今（11）日進入朝野協商冷凍期後的解禁日，國民黨稍早召開「民進黨捨公投法拚前瞻、掏民眾口袋肥綠執政縣市？」記者會，文傳會副主委洪孟楷批評，高雄市長陳菊昨出面力挺前瞻計畫，是因為總統蔡英文對她已有承諾，因此花媽的行為就如同期約賄選一般。
洪孟楷指出，民進黨說公投重要，但當利益、分配在前，過往所講的公平正義就都變成假的；他提到綠營4位直轄市長昨站出來，還呼籲藍營停止杯葛前瞻計畫，但細看軌道預算分配，這4個縣市就接近3分之2的預算，高達3500億，加上地方政府之後舉債，根本就是個大錢坑。
另外，洪孟楷表示，陳菊跳力挺前瞻計畫，是由於蔡英文之前已經承諾「該有的都會有。」所以花媽的所做所為，根本就像期約賄選般，洪直言這種拿國家預算畫大餅，卻做派系之間利益分配的戲碼很噁心。
(中時電子報)
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