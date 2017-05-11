政府補助30萬 WHO宣達團遊瑞士、希臘愛琴海？

台灣聯合國協進會8日在立院舉行WHO宣達團記者會，表達將於19日出發日內瓦參加WHA會議，抗議大陸打壓台灣出席。（本報系資料照片）

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（左二）、前外交部次長高英茂（左）訴求Let Taiwan be Taiwan。（資料照,方濬哲攝）

20170510中天新聞 WHA無望？！ 民間宣達團遭疑「拿公帑」觀光

台灣未收到世界衛生大會WHA邀請函，民進黨立委王定宇表示要率團去舉辦地瑞士日內瓦考察，遭網友砲轟「自己出錢」。由民間組成的台灣聯合國協進會WHO宣達團，也遭爆料政府補助30萬元出國，但行程10天只有一天半左右跟宣達台灣加入WHO相關，其他時間則在希臘、瑞士觀光。對於外界批評觀光團，WHO宣達團反駁9程團費自付，此說法太惡劣，並稱「希臘」行程刻意不公開，是因為「怕被大陸監控」。

今年WHA將於5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣沒收到WHA邀請函，立委王定宇又出招，表示不能漠視台灣兩千三百萬人醫療權益，將率團赴WHA主辦地點瑞士日內瓦考察。但遭網友們破口大罵「要觀光不會自己出錢自己去喔!」

而每年5月都去WHA宣達台灣要加入世界衛生組織（WHO）為正式會員國的民間團體WHO宣達團，遭人批評政府補助25名團員30萬元，但10天行程卻僅1天半跟宣達WHO有關，其他則是觀光行程。

網路上查到的2017WHO宣達團行程，包含搭乘阿聯酋班機出發前往瑞士，首都伯恩漫步老城區欣賞噴泉、鐘塔等中世紀建築。第三天上午參觀奧林匹克委員會及洛桑大教堂，下午到日內瓦湖邊分發傳單「為台灣加入WHO」發聲。之後飛往希臘雅典參觀衛城、體驗愛情海上的白寶石米克諾斯島，漫步美麗的天堂海灘等。

10天的WHO宣達團行程團費約13萬多台幣，政府共補助團員30萬元。對於外界批評WHO宣達團根本是觀光團，宣達團發言人曾琮愷認為這種汙衊「真的很惡劣。」接受《中天新聞》採訪時也說明，團員9成費用都是自費，且希臘許多拜會行程不公開，是因為怕大陸監控。

網友們留言「要如何擋下來?」、「在大門喊幾聲抗議口號，綠媒拍一拍就對國人交差了！」、「吃喝玩樂團。」、「憑什麼花我們的納稅錢」、「當天到達下午宣達晚上就可以回來了啦!」、「扣掉來回算三天好了，宣達算一天，其他六天當然要走訪各國接受辦事處的款待以慰辛勞啊！當官很累你們知道嗎？」、「何必呢？!大不了以後我們用愛防疫就好了嘛！」

下為2017台灣加入WHO宣達團網路公開資訊:

台灣聯合國協進會持續每年五月間組團赴瑞士日內瓦宣達咱的國家台灣要加入世界衞生組織(WHO)為正式會員國，以彰顯台灣的主權與國格，並且能與世界各國共同促進全人類衞生醫療的進展，維護人人的生命與健康，今年五月間將再次組團出發宣達，持續為台灣邁向國際組織發聲，並往充滿古典文化與景色的希臘雅典參訪。請會員也能邀請親友報名參加，每位台灣國民為了我們這一代及世代子孫的命運與前途，儘量一生至少一次到國外為台灣突破國際孤立，加入國際組織發聲!

2017台灣加入WHO宣達團主要行程

第1天 5月19日(五) 台北 \ 杜拜

★晚間在桃園國際機場搭乘阿聯酋班機出發前往瑞士。

第2天 5月20日(六) 杜拜 \ 蘇黎世 \ 伯恩 \ 洛桑

★首都伯恩漫步老城區欣賞噴泉、鐘塔等中世紀建築。晚間入住奧林匹克之都洛桑。

第3天 5月21日(日) 洛桑 \ 日內瓦

★上午參觀奧林匹克委員會及洛桑大教堂，下午到日內瓦湖邊分發傳單【為台灣加入WHO】發聲。

第4天 5月22日(一) 日內瓦

★在WHO總部-WHA會場旁聽、聯合國歐洲總部前分發傳單等…，為台灣加入WHO宣達活動。

第5天 5月23日(二) 日內瓦 \ 雅典

★前往機場搭機飛往希臘雅典。

★參觀衛城，體會雅典歷史，從山丘上眺望布拉卡美景。

第6天 5月24日(三) 雅典

★參觀世界十大博物館之一~~雅典國家考古博物館。

★雅典市區體驗古希臘歷史風情。

第7天 5月25日(四) 雅典 \ 米克諾斯島

★體驗愛情海上的白寶石-米克諾斯島，漫步美麗的天堂海灘。

★晚餐品嚐小威尼斯餐廳的特色料理。

第8天 5月26日(五) 米克諾斯島 \ 雅典

★美麗的藍白相間的風車，讓你拍出美美的地中海景照。

★搭乘遊輪返回雅典，沿途欣賞愛情海的風光。

第9天 5月27日(六) 雅典 \ 杜拜

★參觀1896年奧林匹克運動會起源的馬蹄形運動場。

★雅典市區觀光布拉卡徒步區、憲法廣場、雅典圖書館、雅典大學等。

★晚上搭機前往杜拜轉機。

第10天 5月28日(日) 杜拜\ 台北

★班機於今日晚間抵達桃園機場返抵台灣國門。

(中時電子報)

2017台灣加入WHO宣達團 (Google網上論壇)