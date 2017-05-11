苗縣保育生態教育中心7月完工 一期可收容犬貓140隻
去年動工的苗栗縣生態保育教育中心第一期新建工程，目前進度91％，可望於7月落成啟用，縣長徐耀昌指示如期完工，早日提供保育類動物及流浪犬貓優質又溫暖的「家」。
縣府爭取農委會補助在銅鑼鄉芎蕉灣段，後龍溪畔分3期興建縣級動物收容所，改善現有收容所的不足，也兼具生態保育教育中心功能。第一期工程由農委會補助2379萬元，縣府配合570萬元共2949萬元，去年9月開工動土。
農業處長陳錦俊陪同縣長徐耀昌視察新建工程進度，聽取動物防疫所長張俊義簡報。他表示，第一期工程為生態保育教育行政區與犬貓流浪動物收容所，及彌猴、石虎或猛禽等保育野生動物收容區，總進度91％，預定7月完工。
張俊義並指出，第一期工程完工後，預計可收容犬120隻、貓20隻，所內並設有檢疫隔離區、診療手術室、犬貓洗澡區、認領養諮詢及認領養區等。
(中時)
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