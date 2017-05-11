花蓮》花蓮縣議會首次藍綠聯手 嘲諷傅崐萁帝制治縣
花蓮縣議會今天上午進行縣政總質詢首日，首度打破過去議會派、縣府派對立，國民黨籍議長賴進坤、議員邱永双及民進黨議員莊枝財、鄭乾隆5人聯合總質詢，議場布置為朝廷，諷刺傅崐萁花蓮王為花蓮「皇」。
花蓮縣議會議事殿堂備詢台前布置成古代衙門，放置一尊被裝扮成傅崐萁的皇帝人像立牌、兩旁擺放肅靜、迴避木牌，嘲諷帝制治縣，充滿肅殺之氣，打破歷任一團和氣你唱我和的假和諧，議員莊枝財在議場宣讀聖旨，聖旨內容極盡嘲諷之意。
「花蓮王是對花蓮的恥笑！」首開砲火的賴進坤強調，存在於民主社會的封建制度，花蓮王的勢力不只讓花蓮鄉親敢怒不敢言，議員也長期活在恐懼中，強調並非個人恩怨，僅是針對傅縣長的行為。
「一聽到縣長的名字就皮皮挫，簡直活在北韓！」議員莊枝財指出，在議會服務20多年，第一次看到縣長連署罷免議長，呼籲縣長鬥爭不能當飯吃，把心思放在縣政上，才是花蓮人的福氣。
傅崐萁對行動劇並未回應，僅意有所指地說，牴觸到某些人的利益才會受到抨擊，但依然甘之如飴，也不希望有人把西部動亂那套搬來花蓮，影響這幸福的城市。
(中時)
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